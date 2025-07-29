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Центральный ботанический сад опровергает информацию об эвакуации ребенка в больницу после укуса змеи

Центральный ботанический сад опровергает информацию об эвакуации ребенка в больницу после укуса змеи Центральный ботанический сад опровергает информацию об эвакуации 7-летнего ребенка в больницу после укуса змеи
Происшествия
29 июля 2025 г. 15:25
Центральный ботанический сад опровергает информацию об эвакуации ребенка в больницу после укуса змеи

В Центральном ботаническом саду опровергли распространившиеся в СМИ сообщения о том, что 7-летнего ребенка эвакуировали в больницу с территории сада после укуса змеи.

"Автомобиль скорой помощи не въезжал на территорию сада. Распространенная информация расследуется нами", - сообщили Report в пресс-службе ЦБС.

В пресс-службе также подчеркнули, что территория сада регулярно обрабатывается специальными препаратами для предотвращения появления опасных насекомых и пресмыкающихся.

Отметим, ранее в СМИ появилась информация о том, что на территории Центрального ботанического сада семилетнего ребенка укусила змея.

В TƏBİB сообщили, что мальчик 2018 года рождения накануне был госпитализирован в отделение токсикологии Клинического медцентра из-за укуса змеи.

"Пострадавшему ребенку незамедлительно были оказаны необходимые медицинские услуги, включая введение противозмеиной сыворотки. В настоящее время лечение мальчика продолжается в отделении токсикологии, его состояние оценивается как тяжелое", - добавили в TƏBIB.

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