Бывший начальник Управделами МИД возместил ущерб в 2,3 млн манатов

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось судебное заседание по уголовному делу бывшего начальника управления по делам МИДа Фархада Моллазаде и заведующего хозяйственным отделом Управления по делам МИДа Салима Ализаде

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось судебное заседание по уголовному делу бывшего начальника управления по делам МИДа Фархада Моллазаде и заведующего хозяйственным отделом Управления по делам МИДа Салима Ализаде.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева были допрошены свидетели Алим Бабаев, Рахман Асланов, Эльгюн Исмаилов.

После допроса свидетелей судья предоставил слово представителю МИД, который отметил, что ведомство требует возмещения ущерба: "Общая сумма ущерба составляет 2 543 173 маната. Из этой суммы 2 300 000 манатов были выплачены Фархадом Моллазаде. В настоящее время 243 173 маната остаются неоплаченными".

Судья Афган Гаджиев предложил Салиму Ализаде выплатить оставшуюся сумму.

Судебный процесс продолжится 31 августа.

Согласно обвинению, Ф.Моллазаде вместе с С.Ализаде и другими лицами через различные компании присвоили 2 543 173 маната, которые предназначались для закупок под нужды министерства подарков, канцелярских товаров, сувениров и т.д.

Прокурор предъявил им обвинения по статьям 179.4 (присвоение в особо крупном размере), 308 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса. В качестве потерпевшего по делу было признано и Министерство иностранных дел.

Напомним, что экс-сотрудники МИД были задержаны по уголовному делу, которое ведет Служба государственной безопасности (СГБ). В результате проведенной операции начальник Управления делами МИД, председатель тендерной комиссии ведомства Фархад Моллазаде, начальник хозяйственного отдела Управления делами Салим Ализаде были арестованы по подозрению в совершении многочисленных незаконных действий.

26 декабря 2020 года в отношении обоих лиц была отменена мера пресечения в виде заключения под стражу и они были переведены под домашний арест.