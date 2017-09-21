Бывшему полковнику ЗАО "Азербайджанские железные дороги" зачитан приговор

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Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу в отношении бывшего начальника штаба гражданской обороны Бакинского железнодорожного узла ЗАО "Азербайджанские железные дороги", полковника Аловсата Магеррамова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Рахиба Салманова был зачитан приговор А.Магеррамову.

Решением суда А.Магеррамов был лишен свободы сроком на 15 лет.

Отметим, что в конце 2014 года после многочисленных жалоб стало известно об обмане граждан А.Магеррамовым. В феврале 2015 года он был арестован.

Во время расследования стало известно, что А.Магеррамов представился более 90 гражданам полковником МЧС и обещал устроить их на работу. Он получил с граждан деньги, но обещание не выполнил.

Он обвинялся по статье 178.3.2. (мошенничество, в крупном размере) Уголовного кодекса.