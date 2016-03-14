Брат уволенного главы исполнительной власти обвиняется в мошенничестве на сумму 400 тыс. манатов - ЭКСКЛЮЗИВ

По факту возбуждено уголовное дело

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Обвиняемый в мошенничестве в отношении вынужденного переселенца в Баку на сумму 400 тыс. манатов является братом бывшего главы исполнительной власти Джабраильского района Махмуда Гулиева.

Об этом Report сообщил один из близких М.Гулиева.

Согласно информации, житель Джабраильского района 64-летний Салех Алиев обратился в правоохранительные органы и заявил, что в марте 2015 года продал своему земляку Гумбету Сафарову дворец торжеств, однако не смог получить обговоренные 400 тыс. манатов.

Махмуд Гулиев и Гумбет Сафаров являются родными братьями, несмотря на то, что их фамилии разные.

В заявлении Report М.Гулиев отметил, что ему не известно о жалобе в отношении его брата: "В настоящее время я нахожусь на отдыхе за границей".

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) УК.

Проданный С.Алиевым дворец торжеств находится на улице Тельнова в городе Баку.

Отметим, что распоряжением президента Ильхама Алиева от 3 марта Махмуд Найфалы оглу Гулиев освобожден от должности главы исполнительной власти Джабраильского района, а Акиф Исмаил оглу Селимов - от должности главы исполнительной власти Лачинского района.

Заместитель руководителя администрации президента, заведующий отделом по работе с региональными органами управления и местными органами самоуправления Зейнал Нагдалиев прокомментировал данный вопрос. По его словам, жалобы населения и проведенный анализ показали, что руководители некоторых органов местной исполнительной власти не сделали для себя выводов из указанного. Главы исполнительной власти Джабраильского и Лачинского районов уволены именно по этой причине.