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Больная COVID-19 женщина намеревалась принять участие на свадьбе в Сумгайыте

Больная COVID-19 женщина намеревалась принять участие на свадьбе в Сумгайыте В ходе профилактических мероприятий, проведенных сотрудниками Сумгайытского городского управления полиции в связи с действующим особым карантинным режимом, в одном из ресторанов на территории города была задержана женщина с коронавирусом, намеревавшаяся п
Происшествия
18 октября 2021 г. 17:35
Больная COVID-19 женщина намеревалась принять участие на свадьбе в Сумгайыте

В ходе профилактических мероприятий, проведенных сотрудниками Сумгайытского городского управления полиции в связи с действующим особым карантинным режимом, в одном из ресторанов на территории города была задержана женщина с коронавирусом, намеревавшаяся принять участие в свадебной церемонии.

Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, жительница города Сумгайыт Н.Ярматова, которая ранее сдала положительный тест на COVID-19, пренебрегая здоровьем других гостей свадьбы намеревалась принять участие в церемонии, несмотря на то, что ей было назначено лечение в домашних условиях и разъяснены санитарно-карантинные правила, не позволяющие покидать место жительства. Гражданка была задержана сотрудниками полиции при входе в ресторан, нарушительницу вернули по адресу проживания.

В Сумгайытском городском управлении полиции ведется расследование. 

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Версия на азербайджанском языке Sumqayıtda toyda iştirak etmək istəyən koronavirus xəstəsi aşkarlanıb

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