Больная COVID-19 женщина намеревалась принять участие на свадьбе в Сумгайыте

В ходе профилактических мероприятий, проведенных сотрудниками Сумгайытского городского управления полиции в связи с действующим особым карантинным режимом, в одном из ресторанов на территории города была задержана женщина с коронавирусом, намеревавшаяся п

В ходе профилактических мероприятий, проведенных сотрудниками Сумгайытского городского управления полиции в связи с действующим особым карантинным режимом, в одном из ресторанов на территории города была задержана женщина с коронавирусом, намеревавшаяся принять участие в свадебной церемонии.

Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, жительница города Сумгайыт Н.Ярматова, которая ранее сдала положительный тест на COVID-19, пренебрегая здоровьем других гостей свадьбы намеревалась принять участие в церемонии, несмотря на то, что ей было назначено лечение в домашних условиях и разъяснены санитарно-карантинные правила, не позволяющие покидать место жительства. Гражданка была задержана сотрудниками полиции при входе в ресторан, нарушительницу вернули по адресу проживания.

В Сумгайытском городском управлении полиции ведется расследование.