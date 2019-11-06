Бывший заключенный совершил разбойное нападение в Ичеришехер

В Баку совершено разбойное нападение.

Как передает Report, инцидент произошел 2 ноября на улице М.Магомаева в Ичеришехер.

Около 12:30 неизвестный, пригрозив жителю Баку Дж.Рустамбейли ножом, разбойным путем отнял у него 200 манатов.

После случившегося Дж.Рустамбейли обратился в правоохранительные органы.

В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками угрозыска и 9-го отделения полиции Сабаильского РУП, по подозрению в совершении разбоя при невыясненных обстоятельствах был задержан житель столицы, ранее судимый О.Тагиев 1997 г.р.

По факту ведется расследование.