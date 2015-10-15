Задержанный при попытке покинуть Азербайджан оказался директором телевидения

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Задержанный при попытке выезда из Азербайджана в целях уклонения от выплаты крупного долга человек оказался директором телевидения.

Как сообщает Report, задержанный Самед Садыгов является учредителем и директором телеканала CityTV. Он также является маркетинг-директором компании Powerful по Азербайджану.

Напомним, что 11 октября в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками государственной пограничной службы, на территории села Мазымчай Балакянского района при попытке нарушения государственной границы в сторону Грузии был задержан Самед Гудрет оглу Садыгов. Было установлено, что С.Садыгов задолжал местным банкам крупную сумму и в целях уклонения от выплаты долга намеревался покинуть территорию страны незаконным путем.

Расследование по факту продолжается.