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    Задержанный при попытке покинуть Азербайджан оказался директором телевидения

    Расследование по факту продолжается

    Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Задержанный при попытке выезда из Азербайджана в целях уклонения от выплаты крупного долга человек оказался директором телевидения. 

    Как сообщает Report, задержанный Самед Садыгов является учредителем и директором телеканала CityTV. Он также является маркетинг-директором компании Powerful по Азербайджану. 

    Напомним, что 11 октября в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками государственной пограничной службы, на территории села Мазымчай Балакянского района при попытке нарушения государственной границы в сторону Грузии был задержан Самед Гудрет оглу Садыгов. Было установлено, что С.Садыгов задолжал местным банкам крупную сумму и в целях уклонения от выплаты долга намеревался покинуть территорию страны незаконным путем. 

    Расследование по факту продолжается.

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