 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Бакинский суд вынес суровый приговор убийце бывшего тестя

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу Самира Шабанова, обвиняемого в убийстве тестя.

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Эльдара Исмайлова вынесен приговор.

    По приговору суда, С.Шабанов был лишен свободы сроком на 18 лет.

    Отметим, что 21 апреля прошлого года в поселке Маштага Сабунчинского района было обнаружено тело убитого тупым предметом жителя поселка Хатама Шабанова. Впоследствии полиция задержала подозреваемого в убийстве бывшего тестя С.Шабанова. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi