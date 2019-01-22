Бакинский суд вынес суровый приговор убийце бывшего тестя

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу Самира Шабанова, обвиняемого в убийстве тестя.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Эльдара Исмайлова вынесен приговор.

По приговору суда, С.Шабанов был лишен свободы сроком на 18 лет.

Отметим, что 21 апреля прошлого года в поселке Маштага Сабунчинского района было обнаружено тело убитого тупым предметом жителя поселка Хатама Шабанова. Впоследствии полиция задержала подозреваемого в убийстве бывшего тестя С.Шабанова.