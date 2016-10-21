Бакинский суд принял решение об экстрадиции гражданина Турции

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям было рассмотрено представление министерства юстиции Азербайджана об экстрадиции гражданина Турции Энгина Саида Дуду, разыскиваемого в его родной стране.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Фикрета Гарибова были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Энгин Саид Дуду сообщил, что родился в 1984 году в Мардине, где его ожидает кровная месть. В 2008 году при выходе из университета на него было совершено нападение: "Я ударил нападавшего. Было возбуждено уголовное дело по статье нанесения тяжелого вреда здоровью. Мера пресечения в виде ареста в моем отношении не была избрана, однако на суде меня приговорили к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы условно. Эти люди искали меня из-за кровной мести, поэтому я сбежал в Азербайджан. Здесь я женился, у меня 7-месячный ребенок. По моему уголовному делу в Турции подписан акт амнистии".

Гражданин Турции заявил, что хочет вернуться в свою страну: "Моя семья там, поэтому прошу экстрадировать меня в Турцию".

Затем на процессе было объявлено решение. Суд вынес решение об экстрадиции Энгина Саида Дуду в Турцию.

Отметим, что 32-летний Энгин Саид Дуду был задержан в начале сентября этого года в аэропорту Гейдар Алиев.