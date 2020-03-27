Бакинская полиция призвала граждан оставаться дома

Управления государственной дорожной полиции (УГДП) Главного управления полиции города Баку с учетом объявленного в стране карантинного режима, для принятия превентивных мер против распространения вируса рекомендует населению реже использовать личные автомобили.

Как сообщил Report начальник отдела УГДП Главного управления полиции города Баку полковник полиции Вагиф Асадов, с учетом этого всех участников дорожного движения призывают присоединиться к кампании "Оставайся дома".

"Тем самым вы позаботитесь о своем здоровье, а также о здоровье своих родных и близких. В то же время, не использование личных автомобилей и присоединение к кампании "Оставайся дома" позволяет снизить нарушения правил дорожного движения. Тем самым, обеспечивается свободное и беспрепятственное движение транспортных средств специального назначения и оперативных транспортных средств. Мы просим водителей, и особенно лиц, управляющих транспортными средствами, без особой необходимости не выезжать на дорогу и не нарушать правила карантина.

Несоблюдение требований карантина влечет административную ответственность. Надеемся, что все участники движения, и особенно водители, с пониманием отнесутся к этим требованиям и будут выполнять их", - добавил он.