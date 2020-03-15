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Бакинская полиция пресекла курение кальяна в кафе Korona

​Бакинская полиция пресекла курение кальяна в кафе Korona

Вчера сотрудники Бакинского департамента торговли и услуг и районных управлений полиции продолжили рейды с целью предотвращения курения кальяна в кафе и ресторанах.

Как сообщили Report в Департаменте, несмотря на соответствующее предупреждение о том, что курение кальяна может стать причиной распространения ряда вирусных инфекций, владельцы некоторых объектов, для которых жажда наживы важнее здоровья людей, продолжали предоставлять клиентам кальяны.

"Данные негативные явления были выявлены в ресторане отеля Museum İnn в Ичеришехер, в клубе Pafos Karaoke Sinema на улице Сулеймана Рустама 11 в Насиминском районе, в кафе Korona на улице Джавадхана, в чайхане Badam в Насиминском районе, в чайхане MM в Сабунчинском районе, в кафе Çardaq в поселке Ени Гюнешли Сураханского района.

Сотрудники департамента и правоохранительных органов строго предупредили владельцев таких объектов. Соответствующие мероприятия и рейды будут продолжены", - заявили в департаменте. 

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