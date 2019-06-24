Замначальника Главного управления по борьбе с коррупцией: Азербайджан понимает необходимость борьбы с коррупцией

"Азербайджан понимает необходимость борьбы с коррупцией".

Как сообщает Report, об этом во время выступления на семинаре в рамках Форума государственных служб ООН заявил заместитель начальника Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Орхан Исаев.

По его словам, в Азербайджане существуют соответствующие механизмы предотвращения коррупции: "Борьба с коррупцией ведется с использованием этих механизмов. Естественно, коррупция не знает границ, и это также негативно проявляется в международном сообществе".