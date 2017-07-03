Азербайджанский политолог пострадал в результате падения в Киеве

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Известный азербайджанский политолог Эльхан Шахиноглу пострадал в результате падения в столице Украины, Киеве.

Как передает Report, об этом сообщил сам Э.Шахиноглу.

"В Киеве я упал в сильный дождь. Моя рука в гипсе", - сообщил он.

Отметим, что Э.Шахиноглу подготовил фильм об Украине. В этом ему помогал сын, который осуществил съемку и монтаж фильма.

В Киеве Э.Шахиноглу встретился с официальными лицами Украины, высокопоставленными дипломатами и экспертами.