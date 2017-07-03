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    Азербайджанский политолог пострадал в результате падения в Киеве

    Травмирована его рука

    Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Известный азербайджанский политолог Эльхан Шахиноглу пострадал в результате падения в столице Украины, Киеве.

    Как передает Report, об этом сообщил сам Э.Шахиноглу.

    "В Киеве я упал в сильный дождь. Моя рука в гипсе", - сообщил он.

    Отметим, что Э.Шахиноглу подготовил фильм об Украине. В этом ему помогал сын, который осуществил съемку и монтаж фильма.

    В Киеве Э.Шахиноглу встретился с официальными лицами Украины, высокопоставленными дипломатами и экспертами. 

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