​Азербайджанец зарезал соотечественника, пережившего клиническую смерть

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ На Камчатке возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего гражданина Азербайджана, которого подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

По информации Следственного комитета России по Приморскому краю, инцидент произошел вечером 24 марта в Петропавловске-Камчатском, когда группа лиц отмечала "второй день рождения" одного из присутствующих – 48-летнего уроженца Азербайджана, который несколько лет назад в этот день перенес клиническую смерть.

В ходе возникшего конфликта подозреваемый нанес "имениннику" один удар ножом в область груди. Потерпевший был доставлен в больницу, однако спасти его не удалось.

На данный момент проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В отношении 34-летнего подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.