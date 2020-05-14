​Автомобили застряли на дороге Муганлы-Исмаиллы из-за селя

Сильный ливень, выпавший вечером на территории Исмаиллинского района, создал ряд проблем.

Как передает ширванское бюро Report, ливень, длившийся час, и спустившийся с гор селевой поток затруднили движение транспорта на участках магистрали Шамахы-Муганлы-Исмаиллы, проходящих через территорию сел Дияллы и Талыстан.

Водосточные жёлоба на магистральной дороге оказались забиты илом и другими отходами, поэтому сель затопил дорогу. Кроме того, поток принес с собой крупные камни, ветки деревьев и слой ила.

В результате на дороге застряли сотни автомобилей, ехавшие в направлении Баку-Шамахы-Исмаиллы-Габала-Шеки и обратно. Селевые воды проникли внутрь транспортных средств.

В настоящее время на место происшествия прибыла техника Управления дорожной эксплуатации №10 Исмаиллинского района, ведутся работы по очистке дороги и восстановлению движения транспорта.