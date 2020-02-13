Арестованный за торговлю мигрантами Аловсат Алиев отпущен на свободу

Руководитель интеграционного центра Leqat, бывший начальник полиции Аловсат Алиев освобожден.

Как сообщает Report, об этом в социальной сети сообщил его сын Туркел Рустамханлы.

По его словам, А.Алиев отпущен на свободу.

Напомним, что в прошлом году в Германии 7-х граждан Азербайджана арестовали за торговлю мигрантами. Среди задержанных был и Аловсат Алиев.

В 2015 году А.Алиев переехал в Германию вместе с семьей. Он основал интеграционный центр Leqat в германском Дюссельдорфе, где предоставлял юридические услуги мигрантам.