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Арестованный за торговлю мигрантами Аловсат Алиев отпущен на свободу

Арестованный за торговлю мигрантами Аловсат Алиев отпущен на свободу

Руководитель интеграционного центра Leqat, бывший начальник полиции Аловсат Алиев освобожден.

Как сообщает Report, об этом в социальной сети сообщил его сын Туркел Рустамханлы.

По его словам, А.Алиев отпущен на свободу.

Напомним, что в прошлом году в Германии 7-х граждан Азербайджана арестовали за торговлю мигрантами. Среди задержанных был и Аловсат Алиев.

В 2015 году А.Алиев переехал в Германию вместе с семьей. Он основал интеграционный центр Leqat в германском Дюссельдорфе, где предоставлял юридические услуги мигрантам.

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