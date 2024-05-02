В Загатале задержан водитель, управлявший автомобилем под воздействием наркотиков

В Загатале задержан водитель, управлявший транспортным средством под воздействием наркотиков.

В Загатале задержан водитель, управлявший транспортным средством под воздействием наркотиков.

Как сообщили Report в шекинской региональной группе пресс-службы МВД, Г.Абдуллаев был задержан сотрудниками дорожной полиции за нарушение правил дорожного движения на автомобиле марки ВАЗ-21014.

В ходе медицинского освидетельствования было установлено, что водитель находится под воздействиям наркотических средств – марихуаны и метадона.

Собранные в отношении задержанного материалы направлены в Загатальский районный суд для рассмотрения.