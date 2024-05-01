Задержаны подростки, разбившие стекло электрички Баку-Сумгайыт

28 апреля в полицию поступила информация о том, что вблизи железнодорожной станции Хырдалан на рельсах были выложены камни, а при прохождении через данный участок электрички Баку-Сумгайыт камнем разбито правое боковое стекло поезда.

28 апреля в полицию поступила информация о том, что вблизи железнодорожной станции Хырдалан на рельсах были выложены камни, а при прохождении через данный участок электрички Баку-Сумгайыт камнем разбито правое боковое стекло поезда.

Об этом Report сообщили в МВД.

Отмечается, что данное обстоятельство привело к задержкам в движении поезда и вызвало беспокойство пассажиров.

Сотрудниками Биладжарского линейного отдела полиции Управления полиции на железнодорожном транспорте установлены и задержаны трое несовершеннолетних, причастных к совершению правонарушения. Подростки были доставлены в отделение полиции, где с ними в присутствии родителей была проведена профилактическая беседа.

Расследование по данному факту продолжается.