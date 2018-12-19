Апелляция отца и сына, убивших пять женщин в Сальяне, не удовлетворена

Ширван. 19 декабря. REPORT.AZ/ Ширванский апелляционный суд рассмотрел апелляцию отца, который вместе с сыном убил жену и четырех дочерей.

Как сообщает миль-муганское бюро Report, на суде под председательством судьи Рафига Джафарова, апелляция Алиева Фагана Фархад оглы и Алиева Фархада Магеррам оглы не была удовлетворена.

Решение суда первой инстанции было оставлено в силе.

В марте 2014 года в Сальяне пропали 56-летняя Мехпара Алиева и ее дочери - Ирада Алиева (1985), Умида Алиева (1991), Рагиба Алиева (1998) и Севда Алиева (1987). Спустя три года выяснилось, что мать и дочери были убиты ее мужем Фархадом Алиевым и ее сыном Фаганом и захоронены в подвале дома. Решением Ленкоранского суда по тяжким преступлениям Алиев Фаган Фархад оглы и Алиев Фархад Магеррам оглы приговорены к пожизненному лишению свободы.