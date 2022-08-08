ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено еще 236 мин

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию о работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию о работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили Report в Агентстве, с 1 по 6 августа в ходе мероприятий по разминированию в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах были обнаружены и обезврежены 204 противопехотные мины, 32 противотанковые мины и 29 неразорвавшихся боеприпасов.

В результате территория площадью 697 га была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.