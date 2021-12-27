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ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено 27 мин

ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено 27 мин Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) представило еженедельные данные об операциях, осуществляемых на освобожденных территориях.
Происшествия
27 декабря 2021 г. 10:59
ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено 27 мин
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Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) представило еженедельные данные об операциях, осуществляемых на освобожденных территориях.

Как сообщили Report в ANAMA, в ходе мероприятий по разминированию в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах с 20 по 25 декабря были обнаружены и обезврежены 2 противопехотные, 25 противотанковых мин и 112 неразорвавшихся боеприпасов.

В целом, за указанный период территория площадью 97 га была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

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Версия на английском языке Another 27 mines found in liberated territories
Версия на азербайджанском языке Azad edilən ərazilərdə daha 27 mina aşkarlanıb

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