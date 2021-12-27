ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено 27 мин

Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) представило еженедельные данные об операциях, осуществляемых на освобожденных территориях.

Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) представило еженедельные данные об операциях, осуществляемых на освобожденных территориях.

Как сообщили Report в ANAMA, в ходе мероприятий по разминированию в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах с 20 по 25 декабря были обнаружены и обезврежены 2 противопехотные, 25 противотанковых мин и 112 неразорвавшихся боеприпасов.

В целом, за указанный период территория площадью 97 га была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.