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В одной из бакинских квартир обнаружено тело

В одной из бакинских квартир обнаружено тело В Низаминском районе Баку в квартире обнаружено тело.
Происшествия
11 мая 2024 г. 23:57
В одной из бакинских квартир обнаружено тело

В Низаминском районе Баку в квартире обнаружено тело.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

В ведомстве отметили, что на горячую линию "112" МЧС поступила информация, что в Низаминском районе Баку один человек оказался за закрытой дверью в беспомощном положении.

По вызову были задействованы спасатели Службы спасения особого риска МЧС.

Они с использованием специальных средств вскрыли входную дверь и передали по назначению обнаруженное в квартире тело одного человека.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda mənzildə meyit aşkarlanıb

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