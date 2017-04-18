Адвокаты генералов бывшего МНБ отказались в очередной раз делать заявление журналистам

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в административном здании Сабунчинского районного суда было продолжено судебное разбирательство по уголовному делу в отношении бывших старших начальников и начальников отделов ликвидированного министерства национальной безопасности генерала Субахира Гурбанова, генерала Теймура Гулиева, генерала Натаван Мирватовой, а также других должностных лиц структуры Физули Алиева, Заура Мамедова, Натига Алыева, Фархада Атаева, Анара Ширалиева, Эшгина Алиева и Эльшада Азизова.

Как сообщает Report, после завершения закрытого заседания под председательством председателя Бакинского военного суда Габиба Гасанова, адвокаты С.Гурбанова отказались в очередной раз делать заявление журналистам.

Они отметили, что С.Гурбанов не разрешает им разглашать СМИ процессы, происходящие в зале суда.

Адвокаты других обвиняемых также отказались делать заявление.

Процесс продолжится во второй половине дня.