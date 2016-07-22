Адвокат попросил оправдать одного из задержанных по делу о наезде на спортсменок австрийской сборной

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовным делам водителя автобуса Вели Ахмедова, обвиняемого в наезде на атлеток сборной Австрии в транспортном депо в Деревне атлетов I Европейских игр, а также начальника отдела Государственной службы автомобильного транспорта при министерстве транспорта Гусейна Саламова, оператора камеры "Безопасный город" ("Təhlükəsiz şəhər") Эльчина Гасанова и консультанта департамента пассажироперевозок Государственной службы автомобильного транспорта при министерстве транспорта Фарида Амирасланова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством Джавида Гусейнова выступил адвокат Ф.Амирасланова Агавеис Шахверди. Он попросил оправдать его подзащитного.

Очередное заседание суда назначено на 28 июля.

Отметим, что 11 июня 2015 года в транспортном депо в Деревне атлетов I Европейских игр автобус, принадлежащий ООО "BakuBus”, выехал с проезжей полосы и сбил членов сборной команды Австрии по синхронному плаванию Ванессу Сахинович и Луну Паджер, находившихся на пешеходном тротуаре. После инцидента были задержаны водитель автобуса Вели Ахмедов, начальник отдела Государственной службы автомобильного транспорта при министерстве транспорта Гусейн Саламов и Эльчин Гасанов. Ф.Амирасланов освобожден под залог. В.Ахмедов обвиняется по ст. 263.1 УК, Г.Саламов и Э.Гасанов - по ст. 308, а Ф.Амирасланов - по ст. 314 УК.

Согласно решению Бакинского суда по тяжким преступлениям от 15 января 2016 года, рассмотрение дела было прекращено и дело возвращено на предварительное следствие. В качестве причины указано, что пострадавшие не дали показания, поэтому были нарушены их права. Дело для пересмотра направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям.