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"Знаменитые учителя Карабаха" – Солтан Гаджибеков 

"Знаменитые учителя Карабаха" – Солтан Гаджибеков  С 1969 года до конца жизни работал ректором Азербайджанской государственной консерватории
Наука и образование
24 ноября 2020 г. 12:15
Знаменитые учителя Карабаха – Солтан Гаджибеков 

Продолжается проект Министерства образования Азербайджана "Знаменитые учителя Карабаха".

Как сообщили Report в министерстве, очередной выпуск посвящен видному азербайджанскому композитору и дирижеру Солтану Гаджибекову.

Солтан Гаджибеков родился в 1919 году в Шуше. Он вошел в историю азербайджанской музыкальной культуры как композитор, педагог и общественный деятель. Большую роль в его становлении как композитора сыграли народная музыка и опека двоюродного дяди - Узеира Гаджибекова.

В 1930 году Солтан перебрался в Баку, где гостил в семье Узеир-бека и продолжал образование. С 1948 года Солтан Гаджибеков преподавал в Азербайджанской государственной консерватории. В 1948-1956 годах он был художественным руководителем, а затем директором Азербайджанской государственной филармонии. С 1969 года до конца жизни работал ректором Азербайджанской государственной консерватории.

Отметим, что проект "Знаменитые учителя Карабаха" - дань памяти прославленным карабахским педагогам.

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağın məşhur müəllimləri" – Soltan Hacıbəyov

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