Завтра ГЭЦ проведет в регионах мониторинговый экзамен

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Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ 16 мая Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет мониторинговый экзамен по азербайджанскому языку и математике в 29 городах и районах страны для учащихся 11 класса общеобразовательных учреждений.

Как сообщили Report в ГЭЦ, экзамены будут проводиться в Нахчыване, Ордубаде, Шаруре, Гяндже, Шемкире, Гейгеле, Газахе, Агстафе, Товузе, Мингячевире, Шеки, Габале, Гахе, Барде, Агджабеди, Гейчае, Зардабе, Агдаше, Исмаиллы, Бейлагане, Ширване, Гаджигабуле, Сабирабаде, Билясуваре, Саатлы, Лянкяране, Джалилабаде, Губе и Хачмазе.

На мониторинговых экзаменах предусмотрено участие 3438 школьников из 117 школ. Экзамен начнется в 10:00. Сначала будет проведен экзамен по математике, а после по азербайджанскому языку. Продолжительность экзамена по математике составит 1 час, по азербайджанскому языку - 45 минут.

Напомним, что мониторинговые экзамены в Баку и Сумгайыте будут проведены 23 мая.