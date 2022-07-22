Завершился тестовый этап экзамена конкурса по набору учителей

Завершился этап тестового экзамена конкурса по набору учителей.

Завершился тестовый этап экзамена конкурса по набору учителей.

Как передает Report, об этом сообщает Центр человеческих ресурсов Института образования.

Тестовый этап конкурса был организован в 15 экзаменационных центрах, созданных в Баку, Гяндже, Агджабеди, Лянкяране, Шамахе, Мингячевире, Сальяне, Сумгайыте, Хачмазе и Евлахе. Всего в экзаменах, которые длились 7 рабочих дней, приняли участие 44 363 кандидата. Результаты 11 кандидатов, принимавших участие в тестовом этапе экзамена, были аннулированы, поскольку они нарушили правила экзамена.

На следующем этапе будет проведен выбор вакансий и процесс собеседования с кандидатами.