О нас

Завершился тестовый этап экзамена конкурса по набору учителей

Завершился тестовый этап экзамена конкурса по набору учителей Завершился этап тестового экзамена конкурса по набору учителей.
Наука и образование
22 июля 2022 г. 23:42
Завершился тестовый этап экзамена конкурса по набору учителей

Завершился тестовый этап экзамена конкурса по набору учителей.

Как передает Report, об этом сообщает Центр человеческих ресурсов Института образования.

Тестовый этап конкурса был организован в 15 экзаменационных центрах, созданных в Баку, Гяндже, Агджабеди, Лянкяране, Шамахе, Мингячевире, Сальяне, Сумгайыте, Хачмазе и Евлахе. Всего в экзаменах, которые длились 7 рабочих дней, приняли участие 44 363 кандидата. Результаты 11 кандидатов, принимавших участие в тестовом этапе экзамена, были аннулированы, поскольку они нарушили правила экзамена.

На следующем этапе будет проведен выбор вакансий и процесс собеседования с кандидатами.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqənin test imtahanı mərhələsi başa çatıb

Самое читаемое

Микаил Джаббаров: Экспорт промышленной продукции из Азербайджана вырос на 42 %
Микаил Джаббаров: Экспорт промышленной продукции из Азербайджана вырос на 42 %
16 июля 2022 г. 10:15
Bloomberg: Долг энергокомпаний Европы превысил 1,7 трлн евро
Bloomberg: Долг энергокомпаний Европы превысил 1,7 трлн евро
18 июля 2022 г. 10:14
В столице Ирландии зафиксировали рекордную температуру
В столице Ирландии зафиксировали рекордную температуру
19 июля 2022 г. 09:49
Азербайджан в первом полугодии ввез грузинской продукции на 61 млн долларов
Азербайджан в первом полугодии ввез грузинской продукции на 61 млн долларов
19 июля 2022 г. 12:47
Пекин стремится привлечь на биржи КНР европейские компании
Пекин стремится привлечь на биржи КНР европейские компании
19 июля 2022 г. 20:57
ЕБРР обновил инвестиционный портфель по Азербайджану
ЕБРР обновил инвестиционный портфель по Азербайджану
20 июля 2022 г. 09:42
Новый президент Шри-Ланки обещает жесткие меры против демонстрантов-нарушителей
Новый президент Шри-Ланки обещает жесткие меры против демонстрантов-нарушителей
21 июля 2022 г. 19:46
Госдеп США: Поддержим соглашение по зерновому вопросу между РФ и Украиной
Госдеп США: Поддержим соглашение по зерновому вопросу между РФ и Украиной
22 июля 2022 г. 12:11
Микаил Джаббаров: За 6 месяцев приватизировано около 150 госучастков земли
Микаил Джаббаров: За 6 месяцев приватизировано около 150 госучастков земли
16 июля 2022 г. 10:45
Байрамов: Подтвердили важность прочного стратегического партнерства с Грузией
Байрамов: Подтвердили важность прочного стратегического партнерства с Грузией
16 июля 2022 г. 16:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi