Завершился тестовый этап экзамена конкурса по набору учителей.
Тестовый этап конкурса был организован в 15 экзаменационных центрах, созданных в Баку, Гяндже, Агджабеди, Лянкяране, Шамахе, Мингячевире, Сальяне, Сумгайыте, Хачмазе и Евлахе. Всего в экзаменах, которые длились 7 рабочих дней, приняли участие 44 363 кандидата. Результаты 11 кандидатов, принимавших участие в тестовом этапе экзамена, были аннулированы, поскольку они нарушили правила экзамена.
На следующем этапе будет проведен выбор вакансий и процесс собеседования с кандидатами.