​Завершилось первое солнечное затмение года

Первое солнечное затмение в этом году началось в 07:46 по бакинскому времени и завершилось в 13:34.

Как передает Report, пик затмения пришлось на 10:41. Природное явление продолжилось пять часов 48 минут.

Затмение лучше всего было видно с территории стран Африки, стран Юго-Восточной Европы и Азии. Кольцевую фазу затмения можно будет наблюдать в некоторых частях Африки, включая Центральноафриканскую Республику, Конго и Эфиопию, а также в некоторых частях Пакистана, Индии и в Китае.

Отметим, что солнечное затмение можно частично наблюдалось и с территории Азербайджана - в период с 08:47 до 11:05, то есть два часа 18 минут.