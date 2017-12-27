Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Завершилась реализация 32 проектов, поддержанных в рамках 1-го грантового конкурса по развитию и инновациям в образовании.

Об этом Report сообщили в Управлении образования города Баку.

В находящихся в подчинении управления школах осуществили 15 проектов по категории общеобразовательные учреждения и 17 - индивидуальной категории.

В рамках проектов, реализуемых с 22 сентября в течение 3 месяцев, были проведены конференции, семинары, тренинги, соревнования и просветительские мероприятия, связанные с повышением знаний и навыков педагогов и учащихся, усовершенствованием системы методической работы и пр. вопросами.

Кроме того были выявлены талантливые школьники, налажено сотрудничество между учебными заведениями и организованы поездки в регионы.

Основная цель реализации 1-го грантового конкурса по развитию и инновациям в образовании заключается в стимулировании инновационной деятельности и здоровой конкуренции среди учебных заведений и педагогов.