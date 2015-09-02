Завотделом НАНА: Второе заявление Тофига Гаджиева еще не рассмотрено

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Второе заявление директора Института языкознания имени Насими Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) академика Тофига Гаджиева об отзыве заявления об увольнении еще не рассмотрено, так как президент НАНА Акиф Ализаде находится в отпуске.

Об этом Report сообщил заведующий отделом по связям с общественностью НАНА Баба Яшароглу.

Он отметил, что, согласно уставу НАНА, академик Тофиг Алиев официально от должности директора Института языкознания не освобожден: "Профессор Мохсун Нагысойлу не является директором института, он временно исполняет обязанности директора. Президент НАНА Акиф Ализаде рассмотрел заявление Тофига Гаджиева об увольнении, после чего назначил профессора Мохсуна Нагысойлу временно исполняющим обязанности директора".

По словам завотделом, заявление Тофига Гаджиева Президиум должен рассмотреть в сентябре, после чего будет вынесено решение.

Адвокат Паша Сафаров сообщил Report, что когда руководящее лицо выходит в отпуск, уезжает в долгосрочную командировку, на его место назначается лицо, временно исполняющее обязанности: "Заявление об увольнении к этому не относится".

По его словам, лицо, подавшее заявление об увольнении, может написать второе заявление и, поменяв свое решение, отозвать первое заявление.

Адвокат подчеркнул, что заявление не может быть рассмотрено, пока сам заявитель находится в отпуске, и до рассмотрения заявления об увольнении его обязанности может исполнять другое руководящее лицо.