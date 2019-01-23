Замминистра назвал основные проблемы в сфере трудоустройства молодежи

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ "Возникновение проблем в области трудоустройства молодежи вызвано несоответствием системы образования требованиям рынка".
По сообщению Report, об этом, выступая на конференции "Занятость молодежи: взгляды работодателей, вызовы и перспективы", заявил замминистра образования Идрис Исаев.
По его словам, основными проблемами в сфере трудоустройства молодежи являются подготовка ненужного числа кадров, не сответствующая рынку труда в Азербайджане, несоответствие уровня образования кандидата требованиям работодателя.
И.Исаев отметим, что ныне проводятся серьезные реформы в области специального образования: "Уровень образования приводится в соответствие с требованиями работодателей, претворяются в жизнь меры, направленные на привлечение инвестиций в сферу образования"
Samirə AbdullayevaАвтор новости