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    Замминистра назвал основные проблемы в сфере трудоустройства молодежи

    © Report/ Elchin Murad

    Баку. 23 января. REPORT.AZ/ "Возникновение проблем в области трудоустройства молодежи вызвано несоответствием системы образования требованиям рынка".

    По сообщению Report, об этом, выступая на конференции "Занятость молодежи: взгляды работодателей, вызовы и перспективы", заявил замминистра образования Идрис Исаев.

    По его словам, основными проблемами в сфере трудоустройства молодежи являются подготовка ненужного числа кадров, не сответствующая рынку труда в Азербайджане, несоответствие уровня образования кандидата требованиям работодателя.

    И.Исаев отметим, что ныне проводятся серьезные реформы в области специального образования: "Уровень образования приводится в соответствие с требованиями работодателей, претворяются в жизнь меры, направленные на привлечение инвестиций в сферу образования"

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