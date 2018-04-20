За последние 22 года более 10 тысяч произведений зарегистрированы в Агентстве по авторским правам

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Обнародовано число произведений, прошедших регистрацию в Агентстве по авторским правам Азербайджана за последние 22 года.

Как сообщает Report, председатель агентства Кямран Иманов отметил, что до 1-го января этого года в целом прошли регистрацию 11554 произведений и объектов смежных прав, в том числе 177 работ 85 авторов посредством раздела "Электронных услуг".

На мероприятии на тему "Древние условия и классические источники разоблачают фальсификации и вымыслы армян" К.Иманов сообщил, что официальная регистрация произведений началась с 1996 года, что представляет особое значение с точки зрения защиты прав авторов и других юридических владельцев.

По его словам, в настоящее время в рамках системы Digital Right Ma­n­agement продолжается работа по формированию электронной базы, уже около 2100 текстовых, фото, аудио, видео материалов загружены в электронную базу и оснащены специальными водяными знаками.

Председатель агентства отметил, что с целью обеспечения деятельности агентства в области авторского права сформированы 5 законов, около 30 решений Кабинета министров, а также эффективная нормативно-правовая база, состоящая из международных и двусторонних соглашений, процесс расширения и совершенствования этой базы постоянно продолжается.