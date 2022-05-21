Вышла в свет вторая книга Айдына Балаева об АДР

В преддверии 104-й годовщины Азербайджанской Демократической Республики (АДР) вышла в свет книга доктора исторических наук Айдына Балаева "Рождение Азербайджанской Республики: Национальная борьба 1917-1918 годов".

В преддверии 104-й годовщины Азербайджанской Демократической Республики (АДР) вышла в свет книга доктора исторических наук Айдына Балаева "Рождение Азербайджанской Республики: Национальная борьба 1917-1918 годов".

Как сообщает Report, это вторая из трех неопубликованных работ ученого, посвященных истории Азербайджана в период существования АДР.

В работе проанализированы исторические предпосылки формирования азербайджанского национального движения как самостоятельной политической силы и определены основные этапы его развития. В книге также делается ряд полемических утверждений о формировании и эволюции национального движения.

Книга предназначена для историков, этнологов, политологов и широкого круга читателей, интересующихся национальным движением в Азербайджане в 1917-1918 гг.

Отметим, что доктор исторических наук Айдын Балаев работал в Институте археологии и этнографии Национальной академии наук Азербайджана. Он является автором около 90 научных работ. Ученый опубликовал более 25 работ на иностранных языках.