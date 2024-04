Воспитанники школы-интерната представили свои работы в Центре Nine Senses

При поддержке вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой воспитанники школы-интерната интеграционного обучения №11 в рамках фестиваля Her Art in Action, посвященного женскому творческому опыту, представили свои работы в Центре творчества и саморазвития Nine Senses.

Как передает Report , фестиваль организован при поддержке международной художественной галереи Gazelli Art House и медиа-платформы - VarYox.

На протяжении всего фестиваля амбициозные молодые дизайнеры и художницы принимали участие в насыщенных мероприятиях, призванных вдохновлять и развивать таланты.

В первой части проекта Her Art in Action представлена тема "The Feminine Gaze: Seeing Ourselves and Each Other".

Фестиваль поделен на две части - выставка, а также серия мастер-классов, публичных бесед и мероприятий, посвященных участвующим художницам и их работам.

Цель фестиваля - поддержать профессиональное развитие азербайджанских женщин-художниц, познакомив их с новой аудиторией.

По словам директора школы-интерната интеграционного обучения №11 Гюльнары Абдуллаевой, воспитанники интерната перенесли азербайджанские национальные художественные элементы на одежду, которую сами же и сшили.

"Эти прекрасные работы были созданы в 2017 году воспитанниками нашего интерната",- сказала Абдуллаева.

Директор подчеркнула, что практически все узоры на моделях выполнены в азербайджанском стиле: "Мы попытались реабилитировать эту технику и использовать ее в одежде. Получилась очень яркая и колоритная коллекция».

В свою очередь, представитель художественной и медиа-платформы - VarYox Ситара Ибрагимбейли отметила, что основной целью проведения фестиваля было не только показать работы талантливых художниц, но и профинансировать их будущие проекты.

"Мы организовали большой фестиваль, который длится уже больше месяца. Сегодняшнее мероприятие - финальное",- добавила она.