Внесена ясность в вопрос невключения ряда специальностей в образовательные программы за рубежом

Министерство образования внесло ясность в вопрос невключения некоторых дисциплин в список специальностей для обучения за рубежом.

Министерство образования внесло ясность в вопрос невключения некоторых дисциплин в список специальностей для обучения за рубежом.

Как сообщает Report, начальник отдела международного сотрудничества Министерства Турал Ахмедов отметил, что перечень выбранных специальностей был сформирован в соответствии с требованиями рынка труда на основе заключений соответствующих структур.

Заведующий отделом отметил, что лица, желающие получить образование по некоторым специальностям, могут сделать это за счет других доступных ресурсов: “Так, например, можно воспользоваться стипендиальными программами Министерства образования. Что касается специальности журналистика, то в связи с обучением за рубежом объявляются стипендиальные образовательные программы. В Турции и Китае ежегодно создаются возможности для получения образования по этой специальности”.

T.Ахмедов также напомнил, что список университетов, включенных в госпрограмму, обновляется каждый год.

Отметим, что для государственной программы на 2022-2023 учебный год определены 15 приоритетных специальностей по 30 университетам.