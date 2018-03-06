Вице-президент НАНА: Ведется работа над созданием новой грамматики азербайджанского языка

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Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ "Ведется работа над созданием новой грамматики современного азербайджанского языка".

Как сообщает Report, об этом на презентации Национального терминологического портала заявил вице-президент НАНА, академик Иса Габиббейли.

Он сказал, что в Институте языкознания идет работа по подготовке нескольких словарей: "Три месяца длится работа над подготовкой проекта орфографического словаря. Рабочая группа выполняет последние завершающие работы над проектом".

И.Габиббейли отметил, что в Институте языкознания также ведутся работы над Орфоэпическим и Толковым словарями.