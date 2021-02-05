В рамках проекта "Цифровые навыки" началось очное обучение учеников 2-4 классов

На сегодняшний день очное обучение в начальных классах проходят около 30 тысяч учеников, а дистанционное – более 89 тысяч учащихся

В рамках проекта "Цифровые навыки" с начала февраля началось очное обучение учеников 2-4 классов.

Как сообщает Report, обучение же учеников 5-9 классов в связи с "Временными Правилами организации учебного процесса в учебных заведениях, действующих в Азербайджанской Республике в период особого карантинного режима" утверждённых Кабинетом Министров, продолжается в дистанционном формате.

Как сообщили в проекте, на сегодняшний день очное обучение в начальных классах проходят около 30 тысяч учеников, а дистанционное – более 89 тысяч учащихся.

Отметим, что наряду с занятиями, в рамках проекта «Цифровые навыки» также транслируются телеуроки, подготовленные при поддержке Министерства образования как для азербайджанского, так и для русского секторов.

Телеуроки можно посмотреть на канале «Культура», на официальном YouTube-канале проекта, официальной странице в Facebook, а также на портале видеоуроков (https://video.edu.az /). До сегодняшнего дня в рамках проекта было снято 284 телеурока.

Напомним, что с начала 2020-2021 учебного года проект расширен до 9 городов и охватывает учащихся 2-9 классов 222-х школ. Таким образом, проектом охвачены Баку, Гянджа, Билясувар, Сумгайыт, Мингячевир, Шамаха, Лянкарань, Ширван и Шеки.

Преподавание предмета "Информатика" в новом формате позволяет развить у учащихся алгоритмическое мышление, логику, навыки разработки проектов и основ программирования, одним словом, основные навыки XXI века.

Эмилия Аббасова