О нас
Report Georgia
Аудио новости

В рамках проекта "Цифровые навыки" началось очное обучение учеников 2-4 классов

В рамках проекта "Цифровые навыки" началось очное обучение учеников 2-4 классов На сегодняшний день очное обучение в начальных классах проходят около 30 тысяч учеников, а дистанционное – более 89 тысяч учащихся
Наука и образование
5 февраля 2021 г. 09:41
В рамках проекта Цифровые навыки началось очное обучение учеников 2-4 классов

В рамках проекта "Цифровые навыки" с начала февраля началось очное обучение учеников 2-4 классов.

Как сообщает Report, обучение же учеников 5-9 классов в связи с "Временными Правилами организации учебного процесса в учебных заведениях, действующих в Азербайджанской Республике в период особого карантинного режима" утверждённых Кабинетом Министров, продолжается в дистанционном формате.

Как сообщили в проекте, на сегодняшний день очное обучение в начальных классах проходят около 30 тысяч учеников, а дистанционное – более 89 тысяч учащихся.

Отметим, что наряду с занятиями, в рамках проекта «Цифровые навыки» также транслируются телеуроки, подготовленные при поддержке Министерства образования как для азербайджанского, так и для русского секторов.

Телеуроки можно посмотреть на канале «Культура», на официальном YouTube-канале проекта, официальной странице в Facebook, а также на портале видеоуроков (https://video.edu.az /). До сегодняшнего дня в рамках проекта было снято 284 телеурока.

Напомним, что с начала 2020-2021 учебного года проект расширен до 9 городов и охватывает учащихся 2-9 классов 222-х школ. Таким образом, проектом охвачены Баку, Гянджа, Билясувар, Сумгайыт, Мингячевир, Шамаха, Лянкарань, Ширван и Шеки.

Преподавание предмета "Информатика" в новом формате позволяет развить у учащихся алгоритмическое мышление, логику, навыки разработки проектов и основ программирования, одним словом, основные навыки XXI века.

Эмилия Аббасова

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Самое читаемое

Компанию Трампа вновь обязали выдать документы по делу о мошенничестве
Компанию Трампа вновь обязали выдать документы по делу о мошенничестве
30 января 2021 г. 10:45
Forward опубликовал список памятников фашистам и нацистским приспешникам в разных странах мира
Forward опубликовал список памятников фашистам и нацистским приспешникам в разных странах мира
30 января 2021 г. 16:02
Начальник одного из отделов полиции Баку снят с должности
Начальник одного из отделов полиции Баку снят с должности
3 февраля 2021 г. 14:12
В Армении задержали полковника ВС за коррупцию
В Армении задержали полковника ВС за коррупцию
4 февраля 2021 г. 12:20
Совет прессы о женщине, сыновья которой якобы пропали в Отечественной войне
Совет прессы о женщине, сыновья которой якобы пропали в Отечественной войне
4 февраля 2021 г. 22:10
В Египте обнаружили высеченные в скалах гробницы с мумиями
ФотоВ Египте обнаружили высеченные в скалах гробницы с мумиями
31 января 2021 г. 04:46
В Гадруте начало функционировать почтовое агентство
В Гадруте начало функционировать почтовое агентство
1 февраля 2021 г. 11:42
Судья Конституционного суда Азербайджана ушла на пенсию
Судья Конституционного суда Азербайджана ушла на пенсию
1 февраля 2021 г. 15:14
На смартфоны Xiaomi запретили устанавливать сервисы Google
На смартфоны Xiaomi запретили устанавливать сервисы Google
2 февраля 2021 г. 13:17
Малые суммативные оценивания в школах отменяются
Малые суммативные оценивания в школах отменяются
4 февраля 2021 г. 15:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi