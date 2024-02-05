В Нахчыване будет создан Институт программной инженерии

При Нахчыванском государственном университете будет создан Институт программной инженерии.

При Нахчыванском государственном университете будет создан Институт программной инженерии.

Как сообщает местное бюро Report , проект реализуется в рамках расширения сотрудничества учебного заведения с IT-гигантом IBM.

Основная цель нового направления взаимодействия заключается в обучении студентов передовым инновационным навыкам и подготовке выпускников к новым технологическим вызовам. Таким образом, студенты изучат современные методологии разработки программного обеспечения.

Координатор по IBM Сария Гасымова отметила, что создание этого института будет стимулировать важное развитие в регионе, а также потенциально может превратить Нахчыван в технологический центр.