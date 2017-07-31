В Москве выпущен учебник по азербайджанскому языку - ФОТО

Москва. 31 июля. REPORT.AZ/ В Москве выпущен учебник по азербайджанскому языку на русском языке, передает российское бюро Report.

Один из авторов книги Лейлаханым Исмайлова уже 15 лет как преподает азербайджанский язык в Институте стран Азии и Африки МГУ. Основные главы учебника – это ее педагогический опыт преподавания азербайджанского языка для русскоязычных иностранцев.

"Уже несколько лет в нашем институте при Кафедре Центральной Азии и Кавказа существует кабинет азербайджанского языка, который открыт при содействии Фонда Гейдара Алиева. Это, безусловно, помогает развитию изучения азербайджанского языка в вузе. Выпущенный учебник стал вторым подобным пособием – первый был выпущен в 2009 году при содействии Фонда гуманитарного сотрудничества стран СНГ", - отметила Л. Исмайлова.

По ее словам, книга писалась на протяжении года, совместно с преподавательницей Азербайджанского института языков Сабиной Алиевой.

Книга "Азербайджанский язык. Начальный курс" выпущена издательством "Тезаурус" под редакцией доктора филологических наук Дмитрия Насилова и доктора исторических наук Жибек Сыздыковой.

Книга издана для студентов русскоязычных вузов, изучающих восточные языки, с целью формирования и развития у обучающихся профессиональной инакоязычной коммуникативной компетенции.