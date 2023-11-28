В Ханкенди создается Карабахский университет

В городе Ханкенди будет создан Карабахский университет.

В городе Ханкенди будет создан Карабахский университет.

Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

В нем отмечается, что в соответствии с "I Государственной программой по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики", утвержденной распоряжением президента Азербайджанской Республики от 16 ноября 2022 года, проводится широкомасштабная восстановительная и строительная работа для реконструкции, устойчивого развития освобожденных от оккупации территорий и обеспечения высокого уровня жизни на этих территориях.

Современные подходы, предусмотренные в реализации поставленных целей по устойчивому расселению населения и реинтеграции территорий в экономическую деятельность, в том числе применение передовых стандартов, высоких технологий и развитие каждого района в соответствии с областью специализации, обусловливают привлечение высококвалифицированных кадров.

В Карабахском регионе исторически существовала традиция высшего образования. Первое высшее учебное заведение здесь было создано в 1969 году как филиал Азербайджанского педагогического института, с 1973 по 1988 год оно действовало как высшее учебное заведение и прекратило свою деятельность в период оккупации.

Экономический потенциал освобожденных от оккупации территорий, проводимые восстановительные и строительные работы, а также потребности рынка труда выявили необходимость образования высшего учебного заведения, осуществляющего подготовку высококвалифицированных кадров в регионе.

В целях удовлетворения спроса на высококвалифицированные кадры в соответствии с социально-экономическими потребностями региона и сохранения исторически существовавших традиций в области образования глава государства постановил на базе высшего учебного заведения, расположенного в городе Ханкенди, создать в подчинении министерства науки и образования Азербайджанской Республики юридическое лицо публичного права "Карабахский университет".

Кабинету Министров в двухмесячный срок поручено утвердить устав Университета и проинформировать об этом президента Азербайджанской Республики; принять необходимые меры по финансированию деятельности Университета; решить вопросы обеспечения Университета в городе Ханкенди земельным участком, учебным зданием и общежитием, спортивной площадкой и другими инфраструктурными объектами.