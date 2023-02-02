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В ГЭЦ прошли обсуждения на тему новшеств в сфере госслужбы

В ГЭЦ прошли обсуждения на тему новшеств в сфере госслужбы Сегодня в Государственном экзаменационном центре прошло мероприятие, направленное на обеспечение активного участия кадровых структур госорганов в реализуемых институциональных реформах, расширение сотрудничества и обмена опытом между госорганами и центром
Наука и образование
2 февраля 2023 г. 11:16
В ГЭЦ прошли обсуждения на тему новшеств в сфере госслужбы

Сегодня в Государственном экзаменационном центре прошло мероприятие, направленное на обеспечение активного участия кадровых структур госорганов в реализуемых институциональных реформах, расширение сотрудничества и обмена опытом между госорганами и центром, а также обсуждение исполнения мероприятий, утвержденных в плане деятельности, трудностей, возникающих при применении законодательства в области госслужбы, и путей их решения.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие более 40 представителей 35 госорганов, международные эксперты, сотрудники структурных подразделений ГЭЦ, специализирующихся в области госслужбы.

Отрывшая мероприятие председатель Совета директоров ГЭЦ Малейка Аббасзаде, сообщила о реформах и новшествах в сфере госслужбы в Азербайджане, направлениях развития и принципах госслужбы, мероприятиях, осуществленных в рамках плана деятельности в связи со "Стратегией развития государственной службы в Азербайджанской Республике на 2019-2025 годы" и пр.

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Версия на азербайджанском языке DİM-də dövlət qulluğunun inkişafına dair müzakirələr keçirilib

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