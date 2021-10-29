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В этом году 200 азербайджанцев получили право на обучение за рубежом

В этом году 200 азербайджанцев получили право на обучение за рубежом В рамках межправительственных стипендиальных программ в 2021-2022 учебном году 200 азербайджанцев получили право на обучение по различным специальностям в 41 престижном высшем учебном заведении в 6 различных странах мира.
Наука и образование
29 октября 2021 г. 16:37
В этом году 200 азербайджанцев получили право на обучение за рубежом

В рамках межправительственных стипендиальных программ в 2021-2022 учебном году 200 азербайджанцев получили право на обучение по различным специальностям в 41 престижном высшем учебном заведении в 6 различных странах мира.

Как сообщили Report в Министерстве образования, 148 студентов, получивших право на обучение за рубежом, получают образование в Венгрии, 21 - в Китайской Народной Республике, 10 - в Латвии, 15 - в Турецкой Республике (докторантуре), 3 - в Румынии и 3 - в Российской Федерации. В целом, 36 человек получили право на обучение в докторантуре, 143 - в магистратуре, 21 - в бакалавриате.

По приему студентов лидируют такие вузы, как Budapest University of Technology and Economics, Corvinus University of Budapest, Eotvos Loránd University, MGIMO University, Riga Technical University и Istanbul University.

Один стипендиат будет учиться в китайском университете Синьхуа, занимающем 28-е место в международном рейтинге университетов мира.

С общей статистикой можно ознакомиться, перейдя по ссылке.

Объявления о стипендиальных программах доступны на странице http://htp.edu.az/az/index.

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Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycandan xaricə təhsil almaq üçün gedənlərin sayı açıqlanıb

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