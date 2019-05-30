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Минобразования: В этом году 1245 выпускников зарубежных вузов подали заявки на нострификацию

В этом году 1245 человек подали заявки на нострификацию в Азербайджане

Министерство образования назвало страны, дипломы вузов которых чаще всего были поданы на нострификацию в Азербайджане в этом году.

Как сообщает Report, заведующий отделом Управления аккредитации и нострификации министерства образования Туран Топалов сказал, что обращения поступают по большей части от выпускников вузов из стран СНГ, в основном из России, Украины, Грузии, а также Турции и стран Европы.

Он отметил, что в этом году 1245 выпускников зарубежных вузов обратились в Управление для признания своих дипломов: "В прошлом году поступило 3637 заявок о признании дипломов".

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