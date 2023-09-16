В Джалилабаде сдано в эксплуатацию новое здание школы, построенное Фондом Гейдара Алиева

В селе Сярхядабад Джалилабадского района сдано в эксплуатацию новое здание школы, построенное Фондом Гейдара Алиева.

В селе Сярхядабад Джалилабадского района сдано в эксплуатацию новое здание школы, построенное Фондом Гейдара Алиева.

Как сообщает муганское бюро Report , в церемонии открытия приняли участие представители Фонда Гейдара Алиева, Министерства науки и образования, исполнительной власти Джалилабадского района, преподаватели, ученики и их родители, представители общественности.

Средняя школа в селе Сярхядабад Джалилабадского была построена в 1976 году, со временем она стала непригодна и возникла необходимость в строительстве новой.

Трехэтажное учебное заведение рассчитано на 360 ученических мест, состоит из четырех корпусов.

Учебные кабинеты и лаборатории школы оснащены необходимой мебелью и оборудованием, наглядными пособиями, уделено особое внимание вопросам безопасности. Во дворе школы проведены работы по благоустройству, высажены декоративные кустарники и деревья, установлены современные системы освещения.