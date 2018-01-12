В БВШН завершают учебу первые группы студентов SPM

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) продолжает работу Школа управления проектами (SPM), действующая в рамках сотрудничества британской компании TwentyEight Strategy Execution (Stratex), BP и компаний-партнеров, сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН. По окончании курса углубленного изучения различных аспектов управления проектами слушатели SPM, интерес к которой проявляют ведущие государственные и частные компании, получают сертификаты о присвоении им степени магистра Университета Джорджа Вашингтона (США).

В настоящее время курс обучения завершают первые слушатели Школы управления проектами: группы «Stream 16» и «Stream 17», начавшие учиться в мае и июле 2017 года, изучают последний из семи модулей курса. Согласно предоставленному им праву выбора, студенты могут изучать одну из двух тем: «Подготовка к экзамену PMP» (Project Management Professional – специалист по управлению проектами) или «Навыки ведения переговоров для менеджеров проекта».

Модуль «Подготовка к экзамену PMP» ведет опытный инструктор компании StratexДидьеЭстибаль, а модуль «Навыки ведения переговоров для менеджеров проекта» – инструктор компании Джордж Сифри.В ходе четырехдневного курса по подготовке к экзамену PMPучастники программы знакомятся с экзаменационными вопросами, компонентами и форматом самого экзамена благодаря эксклюзивному экзамену PMP® TwentyEighty Strategy Execution: «Тренировочный тест и учебное руководство». Кроме учебного руководства и тренировочного теста по экзамену PMP® TwentyEighty Strategy Execution, слушатели получат большое количество различных учебных материалов для подготовки к экзамену.

Во время курса «Навыки ведения переговоров для менеджеров проекта» слушатели учатся успешно использовать соревновательные и коллективные стратегии ведения переговоров, возобновлять зашедшие в тупик переговоры с помощью передовых методов, изменять стиль ведения переговоров в соответствии с предпочтениями другой стороны и фокусироваться на достижении согласия, а также применять навыки ведения переговоров для эффективного освоения бюджета, выполнения графика и своевременного получения успешных результатов.

Среди студентов этих двух групп – руководящие сотрудники и ведущие специалисты многих компаний и организаций, в том числе БВШН, SOCAR, BP, PaşaSiğorta, AtlanticWavesSolutions, PashaHolding, PashaLifeInsurance, Министерства труда и социальной защиты населения, SOCAR Polymer, Azərsu, WorleyParsons, CNFA и CBMC, что еще раз подчеркивает необходимость подготовки профессиональных менеджеров по управлению проектов.

Сейчас в Школе управления проектами уже приступила к занятиям группа «Stream 18» и идет регистрация новых слушателей.