В БВШН состоялась презентация фильма "Последнее заседание"

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Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) прошло торжественное собрание, посвященное 100-летнему юбилею Азербайджанской Демократической Республики.

Как сообщили Report в Высшей школе, в мероприятии приняли участие ректор БВШН Эльмар Гасымов, вице-президент BP по связям с общественностью, внешним связям и стратегическим вопросам в Азербайджане, Грузии и Турции Бахтияр Асланбейли, профессора, преподаватели и студенты вуза.

В начале собрания прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики. Открывая мероприятие, ректор БВШН приветствовал его участников и поздравил коллектив Высшей школы и весь азербайджанский народ со знаменательной датой. Он подчеркнул, что созданная 28 мая 1918 года Азербайджанская Демократическая Республика является не только важной вехой на историческом пути азербайджанского народа к независимости, но и первым демократическим государством на мусульманском Востоке, в котором женщинам было предоставлено избирательное право. Ректор также отметил, что распоряжение президента Азербайджана Ильхама Алиева об объявлении 2018 года "Годом Азербайджанской Демократической Республики" в стране стало еще одним свидетельством уважения и заботы руководства республики о сохранении памяти об АДР и информирования международной общественности о месте и роли АДР в мировой истории.

Выступивший на собрании вице-президент BP в Азербайджане, Грузии и Турции Бахтияр Асланбейли отметил, что 100-летие АДР – важное событие в истории страны. Компания BP, являясь надежным и долгосрочным партнером Азербайджана, всегда поддерживает инициативы, направленные на сохранение и пропаганду национальных исторических и духовных ценностей, сказал он. Бахтияр Асланбейли также отметил, что для компании стало большой честью выступить спонсором фильма "Последнее заседание", посвященного 100-летию Азербайджанской Демократической Республики, и поддержать создание экранного произведения, повествующего об одном из самых переломных моментов в истории Азербайджана.

Состоялась также церемония награждения авторов лучших работ, которые были представлены на Республиканской научной конференции, организованной БВШН и посвященной 100-летнему юбилею АДР. Памятные подарки были вручены более чем 40 студентам Высшей школы и других вузов.

Затем был продемонстрирован художественно-документальный фильм "Последнее заседание". Он создан Бакинским медиа-центром при участии Фонда Гейдара Алиева и спонсорской поддержке компании ВР-Азербайджан. Генеральный продюсер фильма – президент Бакинского медиа-центра Арзу Алиева. Главной целью презентации в БВШН стало ознакомление студентов со сложными условиями последних дней истории Азербайджанской Демократической Республики, которая, просуществовав всего 23 месяца, навсегда вписана золотыми буквами в летопись Азербайджана.