В БВШН прошла встреча с руководством Стамбульского университета "Айдын"

В Бакинской Высшей школе нефти (БВШН) прошла встреча с представителями руководства Стамбульского Университета "Айдын" во главе с президентом университета Мустафой Айдыном.

Об этом сообщили Report в отделе по связям с общественностью Высшей школы.

Приветствуя гостей, ректор БВШН Эльмар Гасымов рассказал о деятельности и последних достижениях вуза. Президент Стамбульского Университета "Айдын" поздравил руководство БВШН с тем, что вуз располагается в современном и полностью оснащенном кампусе и с успехами Высшей школы, где учатся студенты, набравшие высокий балл при поступлении. Затем Мустафа Айдын рассказал о деятельности основанного им Союза Евразийских университетов (EURAS) за последнее время и проектах, осуществляемых Союзом. Он также сообщил о предстоящей международной выставке, которую проводит EURAS, и отметил, что Союз, членом которого является БВШН, готов совместно с Высшей школой сделать все необходимое, чтобы представить азербайджанскую систему образования за рубежом. Мустафа Айдын также пригласил БВШН принять участие в различных выставках по образованию, участниками которых становятся тысячи университетов из разных стран, в том числе и в выставке Ассоциации международных деятелей образования NAFSA, которая проходит в Северной Америке. На встрече были обсуждены перспективы развития и направления двустороннего сотрудничества БВШН и Стамбульского Университета "Айдын", в том числе в области разработки и реализации программы по обмену студентами. Были рассмотрены также шаги по повышению международного престижа азербайджанского образования и привлечению иностранных студентов в БВШН.

В ходе визита в БВШН делегация Стамбульского Университета "Айдын" ознакомилась с кампусом вуза, организацией учебного процесса и жизнью студентов.