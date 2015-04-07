​В БСУ профессорам урезана зарплата, студентам излишне начислена стипендия

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ По итогам проведенного аудита расходования средств в Бакинском Славянском Университете (БСУ) выявлено, что двое студентов, родители которых являются сотрудниками вуза, и четыре студента, не имеющих статуса вынужденного переселенца, необоснованно освобождены от платы за обучение. Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Счетной палаты за 2014 год.

Кроме того, выявлено, что 42 студента, окончивших учебу и еще не получивших диплом, имеют задолженность за обучение, в ряде случаев не проведен учет дебиторских и кредиторских задолженностей за обучение, не обеспечена выплата кредиторской задолженности за обучение некоторыми иностранными студентами, слушателями курсов и летних школ.

Выявлено, что в результате неправильного расчета предусмотренных соответствующими решениями Кабинета министров надбавок за ученую степень к должностному окладу, на заработную плату профессорско-преподавательского состава была начислена излишняя сумма, в то же время доцентам и профессорам была начислена меньшая сумма заработной платы, в результате неправильного расчета надбавок к должностному окладу сотрудников школы-лицея при БСУ, а также сохранения лишней штатной единицы заместителя директора начислена излишняя заработная плата, без разрешения соответствующих органов исполнительной власти при университете был создан деканат по работе с иностранными студентами, производилась выплата заработной платы по штатным единицам общежития, который заселен вынужденными переселенцами и не функционирует с 1993 года.

В отчете также отмечено, университетом были учреждены различные стипендии, за счет которых производилась выплата излишних сумм стипендий, в то же время за счет собранных на выплату стипендий средств студентам выплачивались премиальные и излишние стипендии.

В отношении допустивших недочеты семерых должностных лиц предприняты соответствующие дисциплинарные меры, в том числе главный бухгалтер, два заведующих отделом, один бухгалтер, один декан, главный инженер и заместитель директора комплекса школы-лицея получили выговор.