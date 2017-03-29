В БГУ почтили память жертв геноцида 31 марта

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ В связи с 31 марта - Днем геноцида азербайджанцев в Бакинском государственном университете (БГУ) почтили память жертв армянских националистов.

Как сообщает Report со ссылкой на отдел печати и информации БГУ, мероприятие открыл ректор, академик Абель Магеррамов, заявивший, что армяне, создавшие свое государство за счет азербайджанских земель, на всех этапах истории осуществляли против нашего народа кровавые бесчеловечные акты. По словам академика, акты геноцида, убийства мусульман, осуществленные весной 1918 года Бакинским Советом и вооруженными отрядами дашнаков, долгие годы не получали должной политической оценки и соответствующая оценка была дана в указе "О геноциде азербайджанцев", подписанном 26 марта 1998 года общенациональным лидером Гейдаром Алиевым.

Согласно этому документу, ежегодно день 31 марта на государственном уровне отмечается как День геноцида азербайджанцев, тем самым, по мнению ректора Абеля Магеррамова, мы вспоминаем свое историческое прошлое, отдаем дань памяти жертвам геноцида против нашего народа.

На мероприятии продемонстрирован тематический видеоролик, затем выступил заведующий кафедрой, профессор Анар Искендеров, который расценив зверства армянских националистов против населения Азербайджана как государственное преступление, привел соответствующие факты.

На мероприятии от имени студентов выступила историк Аян Керимова.