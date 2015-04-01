В БГУ побывала делегация из Франции

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Делегация высших учебных заведений Франции во главе с президентом Страсбургского университета Алаина Беретза побывала в Бакинском государственном университете (БГУ). Об этом Report сообщили в пресс-службе БГУ.

Встреча началась с посещения научно-исследовательских и учебных лабораторий университета и продолжилась за "круглым столом". Открывая мероприятие, ректор университета, академик Абель Магеррамов говорил о важности визита, который состоялся по инициативе министра образования Микаила Джаббарова. Ректор, обозначив этот визит как продолжение "Дня Азербайджана", прошедшего недавно в Париже, выразил уверенность в том, что он поможет развитию отношений между высшими учебными заведениями двух стран, расширит возможности для обмена студентами и преподавателями и реализации совместных программ.

На "круглом столе" говорилось о научных приоритетах БГУ, его научных школах, гости были проинформированы о достижениях в развитии нанотехнологий, биоэкологии, химии, биотехнологий и других областях науки. В то же время прошел обмен мнениями относительно проекта "Низами" программы "Erasmus-Mundos".

Затем было подписано соглашение о сотрудничестве БГУ с Университетом Руен. Соглашение предусматривает обмен исследователями и докторантами, взаимную помощь в области повышения научной квалификации профессоров и преподавателей, вручение "двойного диплома", обмен опытом, организацию совместных симпозиумов, семинаров и конференций, участие в проектах и программах, представляющих взаимный интерес.